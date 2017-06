Ook meegereisde Belgische fans tonen voetbalkunsten tegen Esten

Om maximale beleving te halen uit een wedstrijddag van de Rode Duivels organiseert fanclub 1895 regelmatig voetbalwedstrijden voor de eigen leden tegen supporters uit andere landen. "Het idee komt van de Schotse supporters. Daar hebben we de mosterd gehaald", zegt Tijs Cools.

"We proberen dit elke thuis- en uitmatch te organiseren. Zo amuseren we ons ook voor de match. Onlangs hebben we dat ook in Sotsji gedaan."

De fans spelen twee keer 35 minuten. Tegen Estland met succes. De Belgen wonnen vrijdagmiddag met 3-4.