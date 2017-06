3 vragen voor Frank Raes: de Belgische aanpak, de defensie en de gevaarlijkste Esten

Raes: "Estland heeft geen topploeg. Aanvoerder Klavan is een van de bekendste spelers. Hij voetbalt voor Liverpool. Dat is een stevige centrale verdediger. In de 8-1 thuis tegen België had hij het wel moeilijk. Hij maakte zelfs een own-goal."

"Ondertussen hebben de Esten hun systeem veranderd. Ze spelen ook met z’n drieën achteraan. En vooraan op rechts komt er een snelle jongen van Qabala bij: Zenjov. Die was er ook bij tegen Anderlecht. Er zit iets meer systeem en vastheid in dan in de heenmatch in Brussel."