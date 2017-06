De Bruyne: "Ik denk niet dat het weer 8-1 wordt tegen Estland"

Het balbezit zal voor ons zijn. We zullen proberen de tegenstander onder druk te zetten. Als het doelpunt niet snel valt, moeten we geduldig zijn. We hebben 90 minuten.

"Het balbezit zal voor ons zijn. We zullen proberen de tegenstander onder druk te zetten. Als het doelpunt niet snel valt, moeten we geduldig zijn. We hebben 90 minuten."

"Het is onze laatste wedstrijd van het seizoen en ik verwacht dat iedereen zijn job zal doen. Iedereen beseft hoe belangrijk deze wedstrijd is in de WK-voorronde."

De Bruyne is onder Roberto Martinez in een meer verdedigende rol terechtgekomen en dat vertaalt zich in zijn statistieken, met een pak minder assists en doelpunten. Zijn laatste treffer in het nationale shirt dateert al van meer dan een jaar geleden.

"Ik heb een andere taak en dan is het niet meer dan normaal dat ook de statistieken anders zijn. Als meer verdedigende middenvelder heb ik nog vijf à zes medespelers voor mij en dan moet ik niet scoren", zegt De Bruyne.

"Ik kan minder vaak op doel trappen, maar er zijn genoeg ploegmaats die dat ook kunnen. Daarbovenop heb ik het afgelopen jaar ook wat wedstrijden gemist. Voor mij is mijn nieuwe rol goed genoeg om mij geapprecieerd te voelen. Ik doe wat de coach mij vraagt."