Martinez: "Drie punten in Estland zijn van vitaal belang"

Bondscoach Martinez wijst dan ook op het belang van Estland-België. "De overwinning is het enige dat vrijdagavond van tel is, want we spelen in deze kwalificatiecampagne nog drie keer op verplaatsing", zegt Martinez.

"Die drie punten zijn dus vitaal. Mijn grootste angst is de manier waarop we aan de wedstrijd zullen beginnen. De concentratie en de focus in de eerste vijftien minuten zijn cruciaal. Na een goeie start zal het een pak makkelijker worden."

De voorbije interlands wisselden de Rode Duivels te vaak goede met slechte momenten af. Die wisselvalligheid kostte hen in de oefeninterland in Rusland nog de zege.

Martinez: "Mindere momenten in een wedstrijd vind ik niet zo erg, zo lang we maar winnen. De slotfase in Rusland verontrust me wel wat: we speelden daar goed genoeg om de wedstrijd te winnen, maar toch gaven we de zege nog uit handen."

"Tegen Tsjechië was het op technisch vlak dan weer te zwak naar ons kunnen en daarom kozen we te veel voor de lange bal. Dat valt te verklaren door een gebrek aan wedstrijdritme. We hadden die wedstrijd nodig om de roestigheid uit de benen te krijgen, vrijdag wordt dat anders."