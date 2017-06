Witsel: "Ik werk harder dan ooit in China"

Axel Witsel moest door verplichtingen bij zijn Chinese club de oefeninterland tegen Tsjechië aan zich voorbij laten gaan, maar kan tegen Estland wellicht weer op een basisplaats rekenen.

"Ik moet gewoon mijn niveau aanhouden en me tonen op training bij de Duivels. China is Europa niet qua niveau, daar moeten we eerlijk in zijn, maar ik werk er samen met de fysiektrainer harder dan ooit. Ik sta nu drie kilo lichter dan in Rusland", zegt Witsel over zijn overstap naar China.

Tegen Tsjechië nam Youri Tielemans de plaats van Witsel 45 minuten in. Voelt Witsel de hete adem van de Monaco-aanwinst in zijn nek?

"Ik heb Youri altijd al geapprecieerd en hij is inderdaad heel goed. Maar de concurrentie bij de nationale ploeg is al langer enorm groot en ik maak me er dan ook geen zorgen over."