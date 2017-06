Tielemans: "Staf en ploegmaats hebben me gefeliciteerd na Tsjechië"

Youri Tielemans kreeg tegen Tsjechië van bondscoach Roberto Martinez een kans in de eerste helft en ontgoochelde niet. "Ik voelde me goed en ik denk ook dat ik goed gespeeld heb. De staf en de ploegmaats hebben me maandag gefeliciteerd", zegt Tielemans.

De driehoek op het middenveld met De Bruyne en Nainggolan draaide aardig. "We proberen op elke training automatismen te creëren. Kevin en Radja hebben ook graag de bal, dat maakt het zeker makkelijker."

Is Tielemans intussen al opgeklommen in de hiërarchie? "Iedereen leunt aan bij de basisploeg. Natuurlijk geldt dat voor de ene speler meer dan voor de andere."

"Er zijn vaste waarden en dat is normaal. En er zijn spelers die het verschil kunnen maken en zij krijgen de voorkeur. Ik kom er een beetje tussen: het is aan mij om te tonen op training en in de wedstrijden waarin ik minuten krijg."