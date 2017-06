Alderweireld: "Een transfer? In het voetbal kan veel gebeuren"

Vrijdag kunnen Alderweireld en zijn ploegmaats met vakantie. Of wachten er nog drukke weken in de transferperiode? "Je weet nooit, in voetbal kan veel gebeuren", zegt Alderweireld.

"Ik weet het niet. Tot nu toe blijf ik zeker bij Tottenham, maar er zijn geen gesprekken. Ik ben benieuwd."

"Of er interesse is na een uitstekend seizoen? Ik focus me echt op voetbal. Mijn vader doet die zaken, maar schermt me daar echt voor af. Ik ben heel tevreden bij Tottenham, maar we zien wel wat deze periode brengt."