Martinez over Estland: "Verwacht zeker geen 8-1"

"Iedereen is fit en klaar", kondigde de bondscoach vandaag aan. "Divock Origi (die een verrekking in zijn kuit had), Axel Witsel en Laurent Ciman (later bij de kern door clubverplichtingen) hebben de volledige sessie kunnen afwerken en dat stemt me tevreden."

De Duivels spelen vrijdagavond in de A. Le Coq Arena in Tallinn. De bondscoach maakt zich wel zorgen over het Estse veld. "Na de match tegen Kroatië hebben we gezien dat het veld er slecht bijligt en de laatste foto's tonen aan dat het nu niet veel beter is."

"Er wordt ter plekke wel nog hard gewerkt om het te verbeteren. Het is een goede zaak dat we er donderdagavond nog kunnen trainen."