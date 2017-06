Welles-nietesspel rond oefenmatch tegen Tsjechië? Daarom was het geen officiële wedstrijd

Tot maandagmiddag was er geen probleem, maar toen kwam de vierde scheidsrechter met de boodschap dat zij als officiële refs niet meer dan zes wissels mogen toestaan.

Tot maandagmiddag was er geen probleem, maar toen kwam de vierde scheidsrechter met de boodschap dat zij als officiële refs niet meer dan zes wissels mogen toestaan.

"Tsjechië wilde wel met twee verschillende opstellingen kunnen spelen.(Maar elf wissels zijn niet toegestaan in een officiële wedstrijd) België is daarmee akkoord gegaan en heeft de wedstrijd daarom nooit officieel aangevraagd bij de FIFA."

"Wat wel is aangevraagd zijn officiële scheidsrechters. Tot maandagmiddag was er geen probleem, maar toen kwam de vierde scheidsrechter met de boodschap dat zij als officiële refs niet meer dan zes wissels mogen toestaan. Anders komen ze in de problemen."

"Zowel België als Tsjechië heeft gezegd dat ze zich daar naar zouden schikken en maar zes wissels zouden doen. De Belgische bond heeft dan nog aan FIFA gevraagd er dan toch een officiële match van te maken, maar daarvoor was het te laat."