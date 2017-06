Nainggolan: "Ik probeer te leven als een gewone mens"

Voor de Duivels was Tsjechië al de vijfde match op een rij dat er minstens één goal geïncasseerd werd. Een schril contrast met de vorige kwalificatiefase.

Vertonghen ziet een reden: "Bij ons stonden er slechts drie verdedigend ingestelde spelers op het veld. Onder Wilmots speelden we met vier achterin, met daarbovenop Witsel op het middenveld. Zo hielden we de boel makkelijker dicht. Nu wordt er anders gedacht. Dat is even wennen, maar in de toekomst kan dit in ons voordeel uitdraaien."

Tsjechië had meer dan één keer kunnen scoren, want het raakte twee keer de paal: "Het eerste duel wonnen we vaak, maar de tweede bal ging dikwijls verloren. In die fases waren we niet scherp genoeg."