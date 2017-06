Lukaku: "Weet waar ik volgend jaar wil spelen, maar laat de "shit" voor manager"

"Mijn zaakwaarnemer is bezig met dat "gedoe". Ik weet wat er gaande is en waar ik volgend jaar aanwezig wil zijn. Voor de rest blijf ik rustig en ga ik niet snel uitspraken doen. Dat laat ik liever aan mijn zaakwaarnemer, zodat hij alle "shit" krijgt, en niet ik", lachte Lukaku.

"United of Chelsea? Geen commentaar. Ik mag het niet zeggen. Maar voorlopig is Engeland wel het beste voor mij. Ik ben er nu zes jaar. Ik ken de competitie door en door."

"Ik zit bijna aan 100 goals in de competitie. Dat is een mijlpaal die ik wil bereiken. De Premier League is een droom voor mij. Ik wil de Premier League zoveel mogelijk winnen. Maar eigenlijk wil ik ook de Champions League, de FA Cup en alle andere prijzen winnen."