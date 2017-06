Vandenbempt: "Nog altijd dezelfde problemen na bijna een jaar Martinez"

De Rode Duivels hebben het niet goed genoeg gedaan tegen de Tsjechen. Ik vond de prestatie heel middelmatig als je de hele 90 minuten beschouwt.

Vooral het verschil tussen wat wel goed was, de eerste 25 minuten, en daarna was veel te groot. Je kan natuurlijk niet 90 minuten voetballen zoals de Duivels dat deden in de eerste 25 minuten, maar tussendoor heb je controle nodig. En in die periode dat je zo sterk bent, moet je de tegenstander afmaken natuurlijk. Dat zeggen we nu al een jaar of drie en het lukt niet.

Tegen Griekenland en Rusland speelden we gelijk, nu werd er nipt gewonnen. Maar oké, met bijvoorbeeld een bal op de paal van de Tsjechen kon het toch nog 2-2 worden in de tweede helft en dan zijn de commentaren en het gevoel vandaag natuurlijk helemaal anders.

Het is nog een jaar tot het WK in Rusland. Dit elftal is, zoals de bondscoach dat altijd zegt, een "work in progress". Maar als we na bijna een jaar Martinez toch nog altijd dezelfde problemen zien die er ook al waren onder Marc Wilmots, dan is dat toch niet bepaald goed nieuws.