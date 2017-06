Vertonghen: "Hoop dat interland telt, of ik pak iemand bij de bond bij zijn nekvel"

"Telt deze match niet officieel mee? Toch wel hoor", verzekerde bondscoach Roberto Martinez onze reporter na de match. "Dat is ook de reden dat we ons beperkt hebben tot die 6 wissels."

"Ik hoop dat deze match meetelt, anders ga ik iemand bij de bond bij zijn nekval pakken", was Jan Vertonghen feller.

Vertonghen zou met 92 caps immers tot op een zucht van het record van Jan Ceulemans (96 caps) komen. "Ik zou zelfs willen dat de trainingen meetellen", lacht hij met zijn eigen obsessie voor dat record.

"Hoe dichter je bij dat record komt, hoe meer je erop begint te letten. De jongens lachten me al uit dat de match niet zou meetellen. Ik weet niet of dat zo is, maar ik hoop het wel. Dan zijn we er weer een stapje dichter bij."