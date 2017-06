"Match was belangrijk om lijven en geesten weer op gang te krijgen"

Vincent Kompany speelde zijn eerste interland in anderhalf jaar. "Ik had zin om erin te vliegen, om mee naar voren te trekken. Maar uiteindelijk heb ik toch vooral voor de stabiliteit achterin gekozen."

"Maar ik geniet ervan om weer hier te zijn. Ik speel elke match alsof het mijn laatste was."

"Het vertoonde spel was niet echt slecht, maar het kon toch beter. We voelden dat we deze match nodig hadden. Dit is nu achter de rug, nu kunnen we ons richten op Estland."