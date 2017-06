Eden Hazard al geopereerd aan kuitbeenbreuk: "Ik keer sterker terug"

"Het is gelukkig geen complexe breuk", vertelt bondsdokter Kris Van Crombrugge. "We gaan uit van een volledig herstel. Daarom is de breuk ook gestabiliseerd, zodat hij onmiddellijk mobiel is en niet te veel spierkracht verliest."

"Er zijn weinig ligamenten geraakt en dus gaan we uit van afwezigheid van 3 maanden. Daarna zou hij weer op topniveau moeten zijn."

Hazard zelf bleef volgens de dokter optimistisch ondanks de pech. "Alles is goed verlopen", schreef hij op Instagram bij een foto in zijn ziekenhuisplunje. "Nu begin ik aan de revalidatie. Ik keer sterker terug. Bedankt iedereen voor de steun."

Hazard zette er ook de hashtag "#cfc", Chelsea FC, bij. Aan een eventuele transfer denkt hij in het ziekenhuis dus zeker niet.