Hazard: "Elke voetballer zou geïnteresseerd zijn in een transfer naar Real"

Eden Hazard heeft een uitstekend seizoen achter de rug. "Ik voel me goed. We spelen nog twee matchen en we hebben zin om het jaar mooi af te sluiten."

"Het is nu misschien niet de beste periode om nog te spelen. Sommige spelers hebben zelfs al een weekje vakantie achter de rug. Maar we zijn allemaal professionals. We zijn zeker gemotiveerd. We zullen alles geven om te winnen en de fans niet teleur te stellen."

De Duivels hebben ook wel wat plooien glad te strijken met de supporters. "Kritiek maakt deel uit van het voetbal. De supporters en de journalisten verwachten dat we elke match winnen, maar dat is onmogelijk in het voetbal. We zijn het al gewoon."

Of mijn afwezigheid er iets mee te maken had? "Nee, daar lag het niet aan. Er zijn zeker nog Rode Duivels die net zo goed zijn als ik. Maar oké, de match tegen Griekenland was niet ons beste wedstrijd."