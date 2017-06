Rode Duivels sluiten compromis en tonen goed hart in zaak rond premies en portretrechten

Er is een akkoord in de maak tussen de voetbalbond (KBVB) en de Rode Duivels omtrent de portretrechten en de wedstrijdpremies, zo bevestigden bondscoach Roberto Martinez en aanvoerder Eden Hazard. Getekend is er nog niets, maar er is een voorlopig compromis.

Als onderdeel van dat compromis is er nu al een bedrag van 150.000 euro ter beschikking gesteld van de spelers ter compensatie voor hun portretrechten. De spelers toonden daarop hun goed hart en lieten weten dat bedrag te schenken aan een goed doel.

De volgende maanden wordt er verder gezocht naar een definitieve oplossing. Tot blijdschap van de bondscoach en de aanvoerder. "Het irriteert me dat het zo lang aansleept", moest Eden Hazard toegeven.

"Ik ben daar niet zo graag mee bezig. We zijn op de eerste plaats voetballers en geen onderhandelaars. We zijn op de goede weg, beide partijen hebben toegevingen gedaan. Ik verwacht dan ook snel een oplossing."

"De verantwoordelijkheid ligt bij beide partijen, iedereen wil een oplossing vinden. De spelers hebben zich heel respectvol opgesteld en ik denk dat er snel een oplossing komt", vilde Martinez aan.