Benteke: "Lukaku staat op 1, daarna volgt de rest"

"Er was veel druk, ook van Volkswagen. Het zou niet goed zijn als hun team naar tweede klasse zou degraderen. Dat zijn ook enkele bestuursleden van de autobouwer ons komen vertellen. Ook vanuit de stad was er wat druk. We moesten het dus halen."

De 24-jarige doelman heeft er een bijzonder jaar opzitten in Wolfsburg. Hij verdween even uit de ploeg, maar is nu weer titularis. "Nu ik speel, voel ik me goed. Ik heb nog niet met de club gesproken, maar in principe speel ik hier ook volgend seizoen. Het klopt dat mijn naam bij Werder Bremen genoemd wordt, maar dat is elke transferperiode zo."

Bij de Rode Duivels selecteert Roberto Martinez sinds maart telkens vier keepers, voor de derde stek in de selectie met het oog op het WK zal het tussen Casteels en Matz Sels gaan. "Er kan echt nog veel gebeuren tussen nu en volgend jaar, aan dat WK wil ik nu nog niet denken." Casteels rekent niet op speelminuten tegen Tsjechië. "Niemand heeft me gezegd dat ik maandag eventueel zou spelen, dus dat zou me verwonderen."