Dendoncker: "Ik voel me klaar voor een stap hogerop"

Leander Dendoncker is na het vertrek van Youri Tielemans naar Monaco de enige Anderlecht-speler in de selectie van de Rode Duivels. Maar blijft hij daar nog lang? "Ik voel me klaar voor de volgende stap."

"Maar ik weet nog niets over een transfer. Ik moet nog praten met mijn manager en zijn mening eens horen." Anderlecht zou 30 miljoen euro willen voor Dendoncker. "Over die dertig miljoen ga ik mijn mening niet geven. Ik heb nog niet met Herman Van Holsbeeck gesproken, hij is immers nog maar net terug van vakantie."

"Ik snap zijn standpunt wel, maar hij moet het mijne ook snappen: het gaat hier om mijn carrière. Ik weet dat RSCA me graag wil houden, maar ik denk op dit moment vooral aan mijn eigen carrière en ontwikkeling."