Martinez: "We willen maandag indruk maken op de fans"

"Tsjechië is een kans voor spelers om zich te laten zien." "Tsjechië is een kans voor spelers om zich te laten zien."

Roberto Martinez was tevreden na de eerste dag van zijn spelers bij de nationale ploeg. "De spelers zijn meer gefocust op de nationale ploeg dan in maart." Hoe zit het met de blessure van Origi? "We schijven hem zeker nog niet af."