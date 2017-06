Kompany: "Kans is groot dat volgend seizoen mijn laatste is bij de Duivels"

"Ik beschik over Brussels lef en zelfvertrouwen. Hier ben ik weer. Ik kan niet zeggen dat ik mentaal nog veel sterker kan zijn. Ik begin elke campagne met veel zelfvertrouwen."

De verdediger krijgt wel zijn aanvoerdersband niet terug van de bondscoach, maar dat vindt hij niet zo erg. "Eden heeft de taak en de rol van kapitein goed ingevuld de voorbije jaren. Ik heb me bewust op de achtergrond gehouden. Zo kregen de jongeren de kans om zich te ontwikkelen."

Nu heeft Kompany nog een droom, het WK. "Rusland is een geweldige motivatie geweest de voorbije maanden. Dat is een belangrijk doel. Ik wil een geweldig WK beleven in 2018. En nadien? De kans is groot dat volgend seizoen mijn laatste is bij de nationale ploeg."