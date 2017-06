Courtois: "Het lijkt alsof Kompany nooit weggeweest is"

Vincent Kompany is voor het eerst sinds oktober 2015 weer Rode Duivel. "Maar het lijkt alsof hij nooit weggeweest is", zegt Thibaut Courtois over de verdediger van Manchester City.

"Ik vind hem nog altijd een topverdediger. Dat heeft hij de laatste weken bij City bewezen."

Courtois kwam ook nog eens terug op de vorige interlands van de Duivels. "Het gelijkspel tegen Rusland moeten we niet dramatiseren. Je wil altijd winnen, maar dat was een oefenmatch."

"Maar het gelijkspel tegen Griekenland blijft een teleurstelling. Dat willen we rechtzetten: in de oefenmatch tegen Tsjechië en zeker in Estland."