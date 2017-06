Appelmans geeft yogales aan Rode Duivels: "Vrij nieuwe ervaring"

Yoga wordt steeds populairder bij sporters. Heeft Appelmans daar een verklaring voor? "Yoga kan heel veel betekenen voor topsporters, omdat het vooral een zeer bewuste manier is om met je lichaam om te gaan. Het is eigenlijk stretchen, maar op een zeer bewuste manier."

"Het is ook de ideale methode om rust te vinden, om helemaal relaxed te worden. De bedoeling van yoga is dat je een connectie maakt tussen je lichaam en je geest en als dat lukt, is dat een fantastisch gevoel."

"Ik ben geen echte yogalerares, maar ik doe het wel heel veel. Ik ben wel een personal trainer en yoga is daar een stukje van. Wat ik vanavond geef, ligt in het verlengde van wat ik zelf allemaal heb gedaan in mijn sportcarrière."