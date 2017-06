Mertens: "Interesse van Barcelona? Ik speel liever dan back-up te zijn"

Dries Mertens scoorde dit seizoen liefst 28 keer voor Napoli, maar dat was net niet voldoende om topschutter te worden. "Het is heel jammer dat ik naast die titel grijp. Mijn ploegmaats gunden me nog een goal, maar het is niet gelukt", zegt Mertens aan Sporza.

"Ik heb wel veel zin in volgend seizoen", vertelt Mertens, die vorige week tot 2020 bijtekende bij Napoli. "Er was veel interesse. Dat is logisch voor een speler die nog maar 1 jaar onder contract lag."

"Maar ik wou erg graag bij Napoli blijven. Ik wou zeker niet voor een andere club spelen in Italië, want ik vind de Serie A erg mooi."