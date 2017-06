De Keersmaecker: "Hoop dat het Eurostadion er komt"

Het is al een tijdje stil geweest rond het Eurostadion, maar tijdens een bijeenkomst heeft bondsvoorzitter François De Keersmaecker het thema weer onder de aandacht gebracht.

"Als het Eurostadion er niet komt, zullen we op een bepaald moment een probleem hebben", zegt De Keersmaecker in een gesprek met Peter Vandenbempt. "Want dan zullen we geen stadion meer hebben waarin de Rode Duivels kunnen spelen."

"Het Koning Boudewijnstadion is compleet verouderd. Maar het is het enige stadion in België waar we 45.000 toeschouwers kunnen ontvangen."