Kompany maakt opnieuw zijn opwachting bij de Rode Duivels (maar niet als aanvoerder)

"Niet ik, maar Vincent heeft zichzelf geselecteerd", zegt Roberto Martinez. "Hij heeft na een lange inactiviteit 8 matchen op een rij gespeeld. Dat is spectaculair. Er zijn niet veel spelers die zulke cijfers kunnen voorleggen na een lange blessure."

"Bovendien waren zijn prestaties sterk en reageerde zijn lichaam er zeer goed op. Het is het geschikte moment voor hem om terug te keren."

"Vincent is uiteraard belangrijk voor de groep. Hij weet hoe je wedstrijden en trofeeën moet winnen. Hij is een leider die door een zware periode gegaan is. Er is niks moeilijker dan niet kunnen trainen of voor je plaats vechten, maar die periode heeft hij met glans doorstaan."

Kompany keert wel niet terug als kapitein. Martinez: "Neen. Eden Hazard is als aanvoerder aan de WK-campagne begonnen en blijft dat. Maar deze groep telt in mijn ogen 5 of 6 aanvoerders en daar reken ik Kompany bij."