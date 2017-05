Meunier mist WK-kwalificatiematch tegen Estland door operatie

Thomas Meunier zal niet meer in actie komen op de slotspeeldag in Frankrijk. De verdediger heeft al een tijdje last van een kraakbeenletsel en dat wordt nu opgelost. "Hij is samen met de clubdokter op weg naar Doha", laat PSG weten. "Daar wordt hij donderdag geopereerd."

De Rode Duivel zal na de ingreep zes weken nodig hebben om te herstellen. De 25-jarige verdediger mist daardoor de komende twee interlands. Op 5 juni oefenen de Rode Duivels in eigen huis tegen Tsjechië, vier dagen later nemen ze het in Tallinn op tegen Estland op de zesde speeldag in WK-kwalificatiegroep H.

Meunier speelde dit seizoen 36 wedstrijden in het shirt van PSG. "De club wenst hem heel veel beterschap. Hopelijk is hij snel weer volledig fit."