Eén volgt Red Flames op weg naar het EK in tweedelige docu

Voor, tijdens en na stages, oefeninterlands, maar ook bij hun clubs in binnen- en buitenland. Eén neemt ook een kijkje bij de jeugd, waar steeds meer meisjes voetballen.

"De Red Flames zijn volop geschiedenis aan het schrijven en daar willen we met Eén graag bij zijn", zegt Olivier Goris, de netmanager. "Deze documentaire is een heel mooie kennismaking met deze talentrijke groep internationals en de ideale inleiding op het EK in Nederland, waar we hen ook zullen volgen."

"Na enkele gesprekken met de makers was het voor ons meteen duidelijk dat ze een correcte weergave wilden geven van de speelsters en de staf", zegt bondscoach Ives Serneels. "Het buikgevoel zat meteen goed om zoiets samen te doen. Door het onderlinge vertrouwen heeft de filmploeg van heel dichtbij alles kunnen volgen achter de schermen."