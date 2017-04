Kompany: "Hazard is de toekomst van de Rode Duivels, niet Kompany"

We zijn een klein land met veel zelfvertrouwen dat heel efficiënt te werk is gegaan. Maar nu zijn we allemaal samen de poten van onze eigen stoel aan het afzagen.

"De spelers waren bereid om in te leveren, maar niemand luisterde. Wat willen we in ruil? Meer voor de supporters, investeringen in de beleving... Als we meer doen voor de supporters, zullen de sponsors wel volgen. Wij moeten overkomen als poenpakkers, maar dat klopt niet."

"Ik weet hoe het is om echt in de goot te zitten met de nationale ploeg en dat wil ik nooit meer meemaken. We moeten erop letten dat we ons niet in dezelfde goot smijten. We mogen geen speelbal worden van andere mensen hun agenda."