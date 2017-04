Red Flames in WK-voorronde tegen Italië, Roemenië, Portugal en Moldavië

De Red Flames willen zich voor het eerst plaatsen voor een WK-eindronde. De Red Flames willen zich voor het eerst plaatsen voor een WK-eindronde.

De Belgische voetbalvrouwen kennen hun opponenten in de kwalificaties van het WK voetbal voor vrouwen in 2019 in Frankrijk. De Red Flames (FIFA-23) moeten opboksen tegen Italië (19), Roemenië (36), Portugal (38) en Moldavië (87).