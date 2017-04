Joos: "Als Martinez wil, kan hij dit moment aangrijpen om Nainggolan te bannen"

Tom Boonen hebben we afgelopen weekend bijna heilig verklaard. Terecht, maar die was toch ook niet onbesproken?

Tom Boonen hebben we afgelopen weekend bijna heilig verklaard. Terecht, maar die was toch ook niet onbesproken?

"Nochtans hebben we afgelopen weekend een renner, die een punt zette achter zijn carrière, enorm gevierd, terwijl die toch ook wel eens een uitspatting deed die eigenlijk niet door de beugel kon. We hebben hem bijna heilig verklaard. Pas op, volgens mij is Tom Boonen een fantastische mens. Dus je moet dat soms toch kunnen scheiden."

"Nainggolan heeft een leven achter de rug dat wij ons niet kunnen voorstellen. Hij ziet zichzelf als een rebel en dit gedrag hoort daar ook bij. Hij gaat graag uit. Maar het doet geen afbreuk aan zijn prestaties. Hij heeft enorm veel energie op het veld. Al zal hij wel niet tot zijn 40e kunnen meedraaien, dat is duidelijk."

"Hij is ook echt geen rotte appel. Bij AS Roma is hij enorm geliefd. Hij houdt die ploeg bij elkaar. Hij is de eerste om iets te gaan eten met nieuwe ploegmaats of om iemand naar het ziekenhuis te brengen. Hij heeft een enorm groot hart, maar er zitten littekens op. Wanneer hij dan eens beslist om de riem er af te gooien, dan gaat hij stevig door."