Volgens de kranten werd Radja Nainggolan de ochtend na de match België-Griekenland betrapt achter het stuur met te veel alcohol in zijn bloed. De Rode Duivel reageerde zelf al op de berichten, maar de Voetbalbond hield tot nu toe de lippen op elkaar.

Nu stuurde de KBVB toch een korte mededeling de wereld in. "We willen eerst eventuele feiten vaststellen. Afhankelijk daarvan kan een interne procedure worden opgestart om tot een besluit te komen. Nadien zullen we eventueel communiceren."