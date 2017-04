Nainggolan gaat in de tegenaanval: "Stonden voor controle al stil met lekke band"

Maar Nainggolan bijt in een telefonisch interview met onze redactie van zich af. "In de kranten staat dat ik achter het stuur zat toen we werden tegengehouden. Maar we stonden al stil met een lekke band", doet Nainggolan zijn verhaal.

"Ik heb me gewoon achter het stuur gezet nadat we die band gecontroleerd hadden. Mijn vriend, die eerst achter het stuur zat, is naar huis gewandeld. Daar wou hij zijn auto gaan halen om ons nadien bij het dichtstbijzijnde hotel af te zetten."

"Ik heb geblazen, maar de waarde is niet zo hoog als gezegd wordt. Ik heb alles gedaan wat me gevraagd werd. Maar het rijbewijs intrekken van iemand die stilstaat, dat gaat sowieso niet. Dat is geen bewijs dat ik aan het rijden was. Daarom heb ik die foto ook op Instagram gezet (zie "Lees ook")."