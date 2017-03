Chadli: "Iedereen in de kleedkamer is teleurgesteld"

De laatste 20 minuten waren heel slecht van ons. Iedereen in de kleedkamer is teleurgesteld. Je mag een wedstrijd nooit zo weggeven.

"We waren gevaarlijk en scoorden drie keer voor de rust. Onze eerste helft was goed. In de tweede helft begonnen we wat minder, maar we hadden nog steeds de controle én kansen."

"Maar de laatste 20 minuten waren heel slecht van ons. Iedereen in de kleedkamer is teleurgesteld. Je mag een wedstrijd nooit zo weggeven. Daar zijn geen excuses voor."

Chadli zelf was een lichtpunt tegen Griekenland en tegen Rusland. "Ik ben blij dat ik kansen kreeg. Dan geef ik alles." De West Brom-spits lag met zijn corners en vrije trappen aan de basis van de goals van Benteke. Al blijft hij bescheiden: "Je moet ze wel binnenkoppen natuurlijk. Christian kan dat, maar ook Toby en Jan zijn goed in de lucht. Als ik ze goed kan trappen, zijn ze gevaarlijk."

"Ik hoop dat ik mij getoond heb in de voorbije twee duels. Ik doe mijn best en voelde me goed. Over mijn prestatie ben ik heel blij."