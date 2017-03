Belgische fans zijn koning in Sotsji: "Alles wordt hier voor ons gedaan"

"De Russen zij ons met de bus komen halen op de luchthaven. Daarna hebben we de stad bezocht en dat was allemaal geregeld door de burgemeester. We hebben deze namiddag zelfs een oefenmatch gespeeld tegen Sotsji."

"Alles wordt hier voor ons gedaan. We hebben hier ook een beroemde voetballer ontmoet. Ze hebben ons Sotsji laten zien, allemaal als propaganda voor het WK. Ze willen laten zien dat Rusland echt veilig is", zegt de fan over de WK-organisator van 2018.