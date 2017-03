600 to go: Rode Duivels zoeken pleeggezinnen en trainen met pleegkinderen

De glimlach van een kind is het mooiste wat er is. Dat raakt ons ook. We doen dit met veel plezier.

"Er zijn op dit moment 10.000 kinderen in een pleeggezin in ons land, maar er zijn ook nog 600 kinderen die een gezin zoeken. Samen met de Rode Duivels hopen we het komende anderhalf jaar gezinnen te vinden om dat tekort op te vangen", klinkt het bij Pleegzorg.

Om de actie nog wat meer onder de aandacht te brengen, gingen enkele duivels ook trainen met elf pleegkinderen. Voor de kinderen was dat uiteraard een unieke ervaring, maar ook Dries Mertens en co genoten met volle teugen. "Als ik de kinderen hier zie lachen, dan weet je dat dit een mooi project is", zegt de vrolijke aanvaller van Napoli.

"Ik heb ook een moeilijke jeugd gehad", vertelt Radja Nainggolan. "Ik weet wat het wil zeggen, maar er zijn altijd nieuwe kansen in het leven. Als je weinig hebt, is het minste vaak het mooist. Ze zijn blij en de glimlach van een kind is het mooiste wat er is. Dat raakt ons ook."