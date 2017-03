Peeters: "Wie bepaalt de lijn?" Mulder: "Dit gaat mijn petje te boven"

De analisten becommentarieerden enkele acties van Romelu Lukaku. Van der Elst: "Lukaku was onze gevaarlijkste man. Zeker in de korte ruimte is hij sterker geworden." Peeters: "Dat is typisch voor Ronald Koeman, die ik had als trainer bij Vitesse. Koeman traint heel veel op positiespelletjes en heel snel handelen. Lukaku zal nooit de fijnste spits worden, maar hij is wel een stuk sterker geworden in de balaanname en het kaatsen."