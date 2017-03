Nieuwe beloftegeneratie begint goed aan EK-voorronde tegen Malta

De teamdiscipline was alvast perfect. Malta zorgde wel voor het eerste gevaar, maar Schrijvers werkte voor de neus van Jackers weg. Vanaf toen was het al België wat de klok sloeg: Mbenza (ex-Standard, Montpellier) was een gesel op rechts. Ryan Mmaee en Schrijvers misten echter opgelegde kansen.

Vanlerberghe probeerde iets fraais van ver, maar zijn bal miste van een haar het doel. Op slag van rust viel de verdiende voorsprong dan toch: Cools vond op rechts Mbenza, die zijn voorzet door Mmaee (Standard) in doel zag getikt.

Na de rust maakte Cools (foto) er snel 2-0 van: de Club-verdediger kopte een vrijschop van Heynen makkelijk in doel. Match gespeeld leek het, maar een misverstand in de defensie bracht Malta plots weer in de match.

De bezoekers vatten moed, maar de Belgen vonden rap hun kalmte weer terug. Cools op de lat, Schrijvers half naast de bal en Benson in de kaats lieten na om voor de geruststelling te zorgen. Maar de verdiende zege kwam er. Het was een goed begin met een propere lei.