Vandenbempt: "Ik had gehoopt dit soort matchen niet meer te zien van de Belgen"

"De bondscoach had wel gelijk door te zeggen dat het veld een nadeel was. Dat hadden we na de bekerfinale ook al gezegd. Het lag er heel slecht bij en dat is doodzonde want België moet het net hebben van goed voetbal. Dat was heel moeilijk op dit veld."

"Het is dus zeker een excuus, maar het is ook maar een deel van de verklaring. Net zoals de afwezigheid van Kevin De Bruyne en Eden Hazard ook maar een deel van de verklaring is. Er waren te veel spelers, die eigenlijk de rol van de afwezigen moesten overnemen, die onder hun niveau bleven."

"Nainggolan begon goed, maar verdween dan uit de wedstrijd. Ook Dries Mertens kon zijn niveau van bij Napoli niet halen. En zo waren er nog wel een paar. Dat is de basis."