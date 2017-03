Vandenbempt: "Tijd dat Lukaku applaus krijgt in plaats van een fluitconcert"

Het is hoog tijd dat we Lukaku behandelen als de andere Duivels en hem krediet geven. Om hem weer af te rekenen op een paar ongelukkige baltoetsen of een mislukte dribbel, daar kan ik met mijn verstand niet bij.

"Hij stond daar gisteren tussen twee beresterke verdedigers en hij kreeg echt heel weinig bruikbare ballen. Het was een zeer ondankbare taak. Om hem dan weer te gaan afrekenen op een paar ongelukkige baltoetsen of op een mislukte dribbel? Neen, daar kan ik met mijn verstand niet bij."

"Hij heeft het naar best vermogen gedaan. Van een spits verwacht een elftal en een trainer zeker dat hij in dit soort moeilijke wedstrijden toch nog het verschil maakt. En dat heeft hij ook gedaan. Met een fantastisch doelpunt dan nog. Met een klein beetje meeval scoorde hij zelfs nog twee keer op het einde van de wedstrijd."

"Oké, hij was gisteren niet de beste, maar het is een jonge spits van 23, die topschutter is in Engeland en die bij de beste aanvallers ter wereld wordt gerekend."

"Hij heeft de voorbije jaren heel veel vooruitgang geboekt en hij werkt echt heel hard. Als hij dan met de borst vooruit komt en zegt: "ja, ik kan de beste nummer 9 ter wereld worden", dat beetje branie moet je hem gunnen. Zeker als hij dan de goal scoort die de nederlaag voorkomt, dan lijkt applaus mij eerder op zijn plaats."