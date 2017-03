Martinez: "De staat van het veld speelde een grote rol"

Het veld was helemaal niet zoals het hoort te zijn. Zo hebben we onszelf een beetje de das om gedaan. Het veld maakte snelle balwisselingen onmogelijk. Dat leverde frustratie op en zorgde er ook voor dat we gingen forceren.

Het veld was helemaal niet zoals het hoort te zijn. Zo hebben we onszelf een beetje de das om gedaan. Het veld maakte snelle balwisselingen onmogelijk. Dat leverde frustratie op en zorgde er ook voor dat we gingen forceren.

"We wisten dat de Grieken goed georganiseerd en defensief zouden spelen. Het veld speelde een heel grote rol. Het was helemaal niet zoals het hoort te zijn. Zo hebben we onszelf een beetje de das om gedaan."



"Je weet dat je veel geduld moet opbrengen en heel zuiver moet spelen om zo’n team uit verband te spelen. Het veld maakte snelle balwisselingen onmogelijk. Dat leverde frustratie op en zorgde er ook voor dat we gingen forceren."



"Ik onthou vooral de mentaliteit, we wilden echt dat doelpunt. Op het einde kregen we een beloning en die ons zal helpen om van dit soort wedstrijden te leren."

Het ontbreken van Eden Hazard en Kevin De Bruyne wou Martinez niet inroepen als excuus. "Zij zijn spelers met heel veel ervaring in dit soort situaties. Zij weten dat ze op hun moment moeten wachten en kunnen magie creëren. Maar er stond genoeg kwaliteit op het veld bij ons. De staat van het veld had een grotere impact op onze prestatie."