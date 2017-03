Rode Duivels U19 houden EK-lot in eigen handen na gelijkspel tegen Italië

Door de zege van Zweden tegen Ierland, was Italië het enige land dat nog geen punten had in de groep van de Belgen. Italië speelde dus met het mes op de keel, maar de jonge Duivels, onder leiding van Gert Verheyen, waren niet onder de indruk.

België gaf bijna niets weg en sloeg kort voor het eind van de match toe. In de 79e minuut duwde Matthias Verreth (PSV) een voorzet vanop rechts van dichtbij binnen.

De instructies van de Belgische bondscoach waren daarna duidelijk: geen risico's meer nemen. Maar het aandringen van de Italianen loonde. Na een hoekschop duwde Maggiore de gelijkmaker binnen.

Door het gelijkspel is België alleen leider in zijn groep met vier punten. Zweden en Ierland hebben elk drie punten. Italië is met 1 punt sowieso uitgeschakeld. Dinsdag spelen België en Ierland tegen elkaar. Als België wint is het zeker van deelname aan het EK. Bij een gelijkspel is het resultaat in Italië-Zweden bepalend. Als België verliest, mag Ierland naar het EK.