Ploegmaat Manolas: "Nainggolan is top, maar een god is hij nu ook weer niet"

"We hebben minstens een punt nodig. We spelen tegen een van de beste ploegen ter wereld, maar we willen tonen dat we dat niveau kunnen bereiken", vertelde de 51-jarige Duitser.

De Rode Duivels kunnen niet rekenen op Eden Hazard, Thomas Meunier en Kevin De Bruyne, maar de Griekse bondscoach denkt niet dat zijn tegenstander daardoor zwakker zal zijn. "België heeft veel goeie spelers, niet enkel De Bruyne en Hazard. België heeft achttien of twintig topspelers, wij hebben er een twaalftal. Dat neemt niet weg dat we wel iets willen neerzetten."

Een van die topspelers is verdediger Kostas Manolas, ploegmaat van Radja Nainggolan en Thomas Vermaelen bij AS Roma. "België mist een paar spelers, maar het heeft genoeg kwaliteiten om dat op te vangen."

"Ik weet nog niet of Radja zal spelen. Ik ken hem goed. Hij is een topspeler, maar god is hij nu ook weer niet. Wij hebben ook topspelers. We zijn niet op voorhand verloren. In voetbal is alles mogelijk."