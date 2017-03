Anastasiou: "Als je dit Griekenland onderschat, heb je zeker een probleem"

Portugal 2004 was het hoogtepunt van het Griekse voetbal, de EK-voorronde van 2016 het dieptepunt. "Die twee nederlagen tegen de Faeröer waren heel pijnlijk. Dat kwam hard aan bij de Griekse voetballiefhebber. Iedereen had er zo zijn zeg over hoe het beter kon."

Hoe was het zover kunnen komen? "Je had de periode onder Rehhagel met de EK-winst en daarna vier jaar de Portugees Fernando Santos, die nu met Portugal het EK won. In die tijd hadden we een stabiel team."

"Toen Santos vertrok, hadden we wat problemen met trainerskeuzes, maar met Karagounis en Katsouranis stopten ook twee van de grootste namen van het Griekse voetbal. Dat heeft een grote invloed gehad. Die twee zorgden voor stabiliteit en rust. Dat was toen het sterkste punt van Griekenland. Zonder die twee was het heel moeilijk."

Claudio Ranieri was in 2014 bondscoach van Griekenland. "Maar hij kende geen succes. Daarna pakten ze een Uruguayaan, maar dat was ook heel moeilijk."