Martinez: "Beslissing over Meunier valt vanavond, maar er zijn voldoende alternatieven"

"Thomas heeft goed gewerkt met de fysio en de reactie is oké, maar helemaal overtuigd ben ik nog niet. Hij moet 100 procent fit zijn. Zelfs als het 99 procent is, speelt hij niet. Dat geldt trouwens voor alle spelers. We willen geen risico's nemen."

"We hebben opties genoeg voor zijn positie. Thomas Foket heeft belangrijke wedstrijden gespeeld bij zijn club op die positie en deed het goed in de oefenmatch tegen Nederland. Toby Alderweireld kan er ook spelen."

"Of Nacer Chadli. Hij heeft er de ervaring en fysieke kwaliteiten voor. Het gaat om individuele kwaliteiten en duidelijkheid over je rol op die positie. Yannick Carrasco? Nee, hij zal daar niet spelen. Hij zou het misschien kunnen, maar tegen Spanje heb ik geleerd dat zijn meerwaarde groter is als hij van links komt."

Martinez liet verstaan dat hij al weet hoe hij het defensief zal aanpakken tegen de Grieken, maar wou daar niets over kwijt. "We hebben de flexibiliteit om achteraan met drie of vier te spelen. Maar als ik mijn keuze al vertel, kan ik evengoed een fax sturen naar onze Griekse tegenstander."