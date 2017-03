Video: Rode Duivels U19 buigen achterstand om in slotfase

De Rode Duivels kwamen na 17 minuten 0-1 achter, maar Louis Verstraete zorgde nog voor de rust voor de gelijkmaker. Pas laat in de wedstrijd kon België de belangrijke drie punten veiligstellen. Dante Rigo trapte in de 82e minuut een vrije trap knap in de hoek.

Veel van de huidige spelers van de U19 maakten in november 2015 deel uit van de selectie van de U17 die op het WK in Chili derde werden.

De eliteronde is de tweede kwalificatieronde voor het EK in juli. België won zijn groep in de eerste ronde en werd in de eliteronde ingedeeld in groep 7, samen met Zweden, Italië en Ierland.

Zaterdag speelt België in Hamme tegen Italië. Dinsdag is Ierland de tegenstander in Hamme. Enkel de zeven groepswinnaars plaatsen zich voor het EK, dat van 2 tot en met 15 juli plaatsvindt in Georgië. Het organiserend land is sowieso zeker van een ticket.