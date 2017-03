Vertonghen: "Voelen ons goed in het huidige systeem"

We hebben een goed gevoel overgehouden aan de afgelopen matchen. We voelen ons goed in het huidige systeem, ook al waren de tegenstanders op het moment dat we ze troffen misschien niet altijd van hoog niveau.

"We hebben elkaar een aantal maanden niet meer gezien, dus is het zaak elkaar opnieuw wat aan te voelen. Daarom trainden we vandaag tactisch."

"We hebben een goed gevoel overgehouden aan de afgelopen matchen. We voelen ons goed in het huidige systeem (met drie verdedigers), ook al waren de tegenstanders op het moment dat we ze troffen misschien niet altijd van hoog niveau."

"We hebben laten zien dat we kunnen domineren en druk zetten. We hebben de spelers om met zogenaamde wingbacks en meer vrijheid aan de aanvallers te spelen."

Voor Vertonghen betekent het spelsysteem van bondscoach Roberto Martinez dat hij niet meer als linksachter speelt, maar centraalachterin. "Ik denk dat ik het oké heb gedaan op links, maar het is niet mijn voorkeurspositie. Centraal heb ik meer vrijheid. Dat past me beter."

Er zijn wel meer dingen verandert, geeft Vertonghen toe. Maar dieper wil hij daar niet op ingaan. "Het meest opvallende is dat we nu in Tubeke trainen. Iedereen is hier graag. Ook in de staf is veel veranderd, maar het niet aan mij om te zeggen of dat beter is of niet."

"Marc Wilmots bij Ivoorkust? Dat is misschien wel verrassend, maar ik hoop dat hij het er goed zal doen. Ik denk dat het een team met veel kwaliteiten is. Hopelijk kan hij hetzelfde doen als Hugo Broos."