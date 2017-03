Origi: "Het is tijd dat mensen de echte Divock zien"

"Maar ik probeer er het maximale uit te halen. Het is niet evident, maar ik wil spelen en geloof in mijn kwaliteiten. Het enige wat je kunt doen, is je hoogste niveau halen en dan zal de coach de keuze maken."

"We hebben een goede relatie, Jürgen Klopp en ik. Hij probeert me veel te helpen. Ik denk dat hij veel geloof in mij heeft."

"Ik heb al bewezen dat ik een belangrijke speler kan zijn in Liverpool. Natuurlijk zijn er heel veel punten waarop ik kan verbeteren, maar aan de andere kant heb ik intussen ervaring. Ik ben wat ouder en heb het WK en EK gespeeld."

"Ik wil laten zien wat ik kan. Daarvoor heb je wedstrijden nodig. Ik heb veel honger om te spelen, ik geniet van het spel. Het is tijd dat mensen zien wie de echte Divock is. Hopelijk komt dat binnenkort."

Is dat dan bij Liverpool of wil Origi andere oorden opzoeken? "Op dit moment is mijn focus volop bij Liverpool. Op het einde van het seizoen zullen we zien hoe de situatie is", klinkt het.