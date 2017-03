Tielemans: "Voel mij klaar voor een basisplaats bij de Duivels"

"De bondscoach heeft mijn manier van spelen alleszins graag. Hij weet dat ik heel snel de oplossing naar voren probeer te vinden en dat ik een goeie trap heb. Dat zorgt voor veel goals en veel assists."

"Ik heb de capaciteiten om in deze ploeg mee te draaien, maar de trainer moet keuzes maken. Er zijn heel veel middenvelders in topvorm. Of ik nog opkijk naar de anderen? Zeker. Ik kan nog heel veel leren. Vooral van hun positiespel, tactiek en techniek. Zo kan ik de juiste keuzes op de juiste momenten maken."

Tielemans zou deze zomer het Anderlecht-nest kunnen verlaten. "Momenteel denk ik nog niet aan een transfer. Met de andere spelers bij de nationale ploeg praat ik weleens over het leven bij hun clubs, dat is altijd interessant. Met de bondscoach heb ik het er niet over."