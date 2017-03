Dendoncker: "Ben altijd klaar om in de verdediging te spelen"

Leander Dendoncker heeft dit seizoen al 45 officiële wedstrijden op de teller bij Anderlecht. "Het begint wel zwaar te worden, terwijl de belangrijkste fase in de competitie nog moet beginnen en we ook nog in de Europa League zitten", vertelt Dendoncker.

"Het zou mooi zijn om te spelen tegen Rusland, maar drie dagen later starten we met Anderlecht al aan Play-off I. De coach heeft me duidelijk gemaakt dat ik niet geblesseerd mag terugkomen van de nationale ploeg. Het is nu aan mij om me goed te verzorgen."